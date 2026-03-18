Патрушев оценил перспективы проекта транспортного коридора «Север—Юг»

Международный транспортный коридор «Север—Юг» позволит увеличить товарооборот десятков стран и будет способствовать развитию морских портов и судоходных компаний. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Ъ». Так он оценил перспективы проекта в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Это отнюдь не только проект России и Ирана. Его реализация отвечает интересам множества других стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Африки»,— сказал господин Патрушев. «Уверен, что конфликт будет урегулирован, и иранский народ продолжит развиваться по своей суверенной траектории»,— добавил помощник президента России.

МТК «Север—Юг» проходит от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии. Главная задача маршрута — обслуживать внешнюю торговлю России со странами Закавказья, Каспийского региона, Ирана, государствами Южной Азии и Персидского залива. 1 апреля должно начаться строительство одного из участков пути — железной дороги Решт — Астара. Россия и Иран подписали соглашение о строительстве участка в мае 2023 года.

