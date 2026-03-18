Матвиенко призвала к «показательной порке» в Минприроды

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко возмутилась ситуацией вокруг сдачи водоочистной станции в Кинешме (Ивановская область), к которой не провели канализационный коллектор, — в итоге объект так и не был введен в эксплуатацию. Спикер попросила разобраться, кто отвечал за проект в профильном Минприроды, и провести профилактическую работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О случае в Кинешме рассказал отчитывавшийся в Совфеде председатель Счетной палаты Борис Ковальчук. По его словам, к водоочистным сооружениям на окраине города должны были провести канализационный коллектор из соседнего города Наволоки. Помимо этого необходимо было поменять систему водозабора в самой Кинешме. Это не было сделано. «В результате стоят новые очистные сооружения, но система водоотведения Кинешмы не создана и труба Наволоки-Кинешма не доведена до них. Честно, смех и грех»,— сказал господин Ковальчук.

Спикер верхней палаты без смеха поинтересовалась, понес ли кто-нибудь ответственность: «Кто-то же есть крайний, виновный? Кто позволил принять этот объект неработающим, не введя его в эксплуатацию?». Господин Ковальчук пояснил, что деньги шли по линии Минприроды, соответственно, министерство отвечало за качественное выполнение работ.

Госпожа Матвиенко призвала устроить «показательную порку» на кинешемском примере, чтобы остальные «делали выводы». «Кричащий пример, — сказала она. — Для чего мы выделяем деньги, которые просто закапываются и не работают? Давайте посмотрим, кто в Минприроды занимается этой темой, как они выделяют деньги, как контролируют?». Спикер подчеркнула, что проект водоочистных сооружений важен для региона, экологии и общества — важно обеспечить людям доступ к чистой питьевой воде.

Борис Ковальчук заверил, что средства на доведение объекта до конца будут изысканы в рамках госпрограммы или нового нацпроекта «Экологическое благополучие». Он также отметил, что государство продолжает тратить деньги на содержание не работающего проекта в Кинешме.

Степан Мельчаков