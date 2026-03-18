Арзамасцам вернули миллион рублей из похищенного мошенниками миллиарда

Около 1 млрд руб. похитили мошенники у жителей Арзамаса в 2025 году. Вернуть удалось 1 млн руб., или 0,1% от ущерба, сообщил мэр Александр Щелоков в своем Telegram-канале.

По данным полиции, количество интернет-мошенничеств в округе снизилось на 46% к 2024 году. «Схемы примерно одинаковые. Лжесотрудники банков и связи звонят, обещают "инвестиции" в крипту или быструю прибыль, автомошенники берут предоплату за авто и исчезают. Есть и непривычные схемы с так называемыми транзитными жертвами. В Арзамас приезжают пожилые жители соседних городов, которые под давлением мошенников передают деньги курьерам. Не зная города, потерпевшие часто не могут указать точное место передачи средств. Это сильно затрудняет поиск преступников»,— рассказал Александр Щелоков.

Он попросил жителей не переводить деньги по звонку, проверять сайты и объявления, самостоятельно звонить в банк, тренировать «насмотренность и настороженность к непонятным просьбам и щедрым предложениям».

«Никогда не думайте, что это точно не про меня. Многие из жертв мошенников были уверены, что их обман уж точно не коснется, распознают сразу. И не занимайтесь поиском легких денег. Уйдут труднозаработанные»,— добавил господин Щелоков.

Как писал «Ъ-Приволжье», у жителей Нижнего Новгорода кибермошенники похитили более 2 млрд руб. в 2025 году. Вернуть удалось чуть более 50 млн руб., или 2,5%.

Елена Ковалева