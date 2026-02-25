Нижегородцам в 2025 году вернули 2,5% средств, похищенных кибермошенниками

Из более 2 млрд руб. средств, похищенных в результате киберпреступлений в Нижнем Новгороде, за 2025 год удалось вернуть всего чуть более 50 млн руб. В 2024 году было возвращено всего 16 млн руб., рассказал начальник городского УМВД Олег Соколов на заседании гордумы 25 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Число хищений, совершенных с помощью сети интернет, в 2025 году сократилось на 2,3%, до 4,14 тыс. Задержаны лица, причастные к 301 кибер-мошенничеству.

Олег Соколов рассказал также, что в 2025 году приняты решения о приостановлении услуг связи по 350 абонентским номерам, через которые переводили деньги. Арестовано 140 расчетных счетов. Помимо этого, только за февраль 2026 года в Нижнем Новгороде выявили семь сим-боксов; задержаны трое россиян, которые обеспечивали их деятельность.

На дропперов, предоставляющих сим-карты мошенникам, с декабря 2025 года по текущий момент возбудили 62 уголовных дела по ст. 187 УК РФ.

Как писал «Ъ-Приволжье», за 2024 год кибермошенники также похитили у жителей Нижнего Новгорода около 2 млрд руб.

Галина Шамберина