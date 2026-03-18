17 марта стало известно об убийстве одной из ключевых фигур в иранской властной структуре, Али Лариджани, который возглавлял Высший совет национальной безопасности. Событие стало одной из наиболее обсуждаемых тем в международной прессе, которая пытается понять, как это повлияет на ближневосточный конфликт и расстановку сил в Иране.

Фото: Omar Sanadiki / File Photo / Reuters

Фото: Omar Sanadiki / File Photo / Reuters

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Израиль выслеживает членов иранского режима в их убежищах одного за другим Израильские и американские лидеры с самого начала заявляли, что война с Ираном создаст условия для свержения режима иранцами. Убийства (высокопоставленных членов руководства Ирана.— “Ъ”) стали важной вехой в этой кампании, ставшей возможной благодаря быстро накапливающемуся ущербу от авиаударов и растущему объему разведывательной информации о возможных целях. После гибели тысяч членов режима — от высокопоставленных лидеров до рядовых боевиков — иранцы сообщают о нарастающем чувстве беспорядка. Силы безопасности находятся в состоянии стресса и вынуждены скрываться, угрожая протестующим, чтобы те не выходили на улицы. Другие жители рассказали, что многие сотрудники службы безопасности скрываются в жилых домах. По словам одного из жителей, когда они заселяются, соседи эвакуируются, опасаясь воздушных ударов.

Le Monde (Париж, Франция) С убийством Али Лариджани Исламская Республика теряет ключевую фигуру в структуре своей власти Этим убийством Израиль устраняет ключевую фигуру в иранской властной структуре, важнейшую политическую фигуру, продвигаемую режимом со времен смерти бывшего верховного лидера Али Хаменеи, убитого в первый день войны, развязанной Израилем и США против Ирана 28 февраля. Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, назначенный 8 марта, до сих пор не появлялся на публике и не опубликовал ни одного видео- или аудиосообщения, что порождает сомнения в том, здоров ли он, и даже в том, жив ли он еще. Смерть Али Лариджани — это еще одно унижение Исламской Республики и очередная демонстрация того, насколько глубоко израильские спецслужбы проникли в этот режим.

Der Spiegel (Гамбург, Германия) Серый кардинал Лариджани мертв; теперь иранский режим может стать еще более агрессивным Гибель Лариджани — серьезный удар для режима. После гибели верховного лидера его считали самым влиятельным человеком в стране и серым кардиналом, действующим за кулисами. Хаменеи сам хотел, чтобы так было. За шесть дней до начала войны был раскрыт чрезвычайный план, показавший, как руководство в Тегеране готовилось к нападению Израиля и США. Как следует из этого плана, Хаменеи распорядился, что руководство страной должно перейти к его советнику по национальной безопасности. Этого человека иранский народ ненавидел. Говорят, что именно советник по безопасности организовал жестокое подавление массовых протестов, которые вспыхнули в начале этого года.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Али Лариджани был безжалостным, и он трезво оценивал непримиримую враждебность Запада к Ирану В глубине души Али Лариджани верил, что западные державы решительно настроены на разрушение революционного режима в Иране, а он за этот режим боролся с оружием в руках на поле боя. Прозорливость этого внутреннего убеждения теперь получила подтверждение, но цена этого подтверждения — смерть: Лариджани стал еще одним представителем истеблишмента, погибшим от рук Израиля.

Haaretz (Тель-Авив, Израиль) После израильских убийств у Ирана осталось неопытное, но стойкое руководство С начала последней войны с Ираном в июне 2025 года более половины высшего руководства страны в Тегеране было убито, включая верховного лидера и его помощника, глав оборонного ведомства и политических лидеров, а также ученых-ядерщиков и руководителей военной промышленности. Люди, которые сейчас пытаются руководить Ираном, не обладают необходимым опытом, чтобы противостоять продолжающемуся давлению со стороны США и Израиля, наносящих значительный военный ущерб. Самый яркий пример — сын Али Хаменеи Моджтаба, которого назначили преемником отца и которого многие в Иране считают неподходящим для этой роли. Сейчас он, по всей видимости, скрывается после ранения, полученного в результате того же удара, от которого погиб его отец.

Подготовили Екатерина Наумова, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик