Журналистку-иноагента Гордееву оштрафовали за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Басманный суд Москвы оштрафовал журналистку Катерину Гордееву (объявлена иноагентом) за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений («движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Сумма штрафа составила 120 тыс. рублей.

Катерина Гордеева (объявлена иноагентом)

Журналистка признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Подробностей правонарушения в пресс-службе не привели. Дело поступило в суд 27 февраля 2026 года.

Минюст внес Катерину Гордееву в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. В конце февраля 2024-го она сообщала о закрытии своего Youtube-проекта «Скажи Гордеевой» из-за принятого закона о запрете размещения рекламы у иноагентов. Однако неделю спустя объявила о возвращении к работе над проектом. В июне 2024 года суд оштрафовал журналистку на 30 тыс. руб. за нарушение порядка деятельности иноагента.