Жители Ставропольского края потратили около 38 млрд рублей на еду

В январе текущего года жители Ставрополья купили продуктов на 37,8 млрд рублей, что на 4,8% больше, чем в январе 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В целом оборот розничной торговли в регионе вырос до 82,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 5,4% больше, чем в январе прошлого года. «Оборот розничной торговли на 90,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 9,3%»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева