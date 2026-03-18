«Кузбассразрезуголь» отмечает 60-летие сотрудничества с компанией БЕЛАЗ

18 марта 1966 года на Кедровском разрезе УК «Кузбассразрезуголь» был запущен в эксплуатацию первый в Кемеровской области карьерный самосвал Белорусского автомобильного завода – БЕЛАЗ-540 грузоподъемностью 27 тонн.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

Запуск самосвала считается отправной точкой для развития открытой угледобычи и укрепления ее промышленного потенциала. Эксплуатация белорусской техники позволила создать высокопроизводительный технологический цикл и обеспечить рост объемов добычи.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что именно стратегическое партнерство кузбасских угольщиков и белорусских машиностроителей сыграло важную роль в развитии Кузбасса. «БЕЛАЗы помогли обеспечить рост объемов добычи, повысить эффективность горных работ. За 60 лет кузбасские горняки установили десятки всесоюзных и всероссийских рекордов именно на белорусской карьерной технике. Сегодня на наших горнодобывающих предприятиях работает порядка трех тысяч единиц техники БЕЛАЗ - это карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 360 тонн, а также вспомогательная техника», - отметил губернатор.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

В «Кузбассразрезугле» подчеркнули, что именно самосвалы БЕЛАЗ – основа технологического парка компании. Сегодня в УК «Кузбассразрезуголь» работают самосвалы БЕЛАЗ грузоподъемностью от 45 до 360 тонн, а также вспомогательная техника белорусского производства.

«Партнерство с БЕЛАЗ – это не просто поставки карьерной техники, это совместная работа над технологиями, надежностью, производительностью. Мы гордимся этой историей и совместными достижениями», - отметил генеральный директор УК «Кузбассразрезуголь» Станислав Матва.

На протяжении всей истории сотрудничества «Кузбассразрезуголь» был полигоном для испытания новых моделей белорусской карьерной техники. Горняки компании первыми сели за руль одного из самых больших в мире карьерных самосвалов «БЕЛАЗ-75600» грузоподъемностью 320 тонн. Сейчас производственные испытания на площадке угольной компании проходит первый карьерный грейдер белорусского производства.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

«Кузбасс для нас – регион стратегического значения. Исторически сложилось так, что именно на разрезах компании «Кузбассразрезуголь» десятилетиями ковался характер нашей техники. Здесь, в условиях реального производства, мы вместе совершенствуем модельный ряд и внедряем прорывные инновации. На протяжении всех 60 лет наше партнерство служит одной цели – неуклонному росту промышленного потенциала кузбасских недр и белорусского машиностроения», – подчеркнул генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Сергей Лесин.

Партнерство УК «Кузбассразрезуголь» и БЕЛАЗ затрагивает не только вопросы производства. Угольщики и машиностроители совместно обустраивают спортивные площадки в горняцких городах и поселках Кемеровской области, организуют программы летнего отдыха для детей сотрудников в Кузбассе и Беларуси, проводят спортивные и производственные соревнования.

АО «УК "Кузбассразрезуголь"»