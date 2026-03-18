Две скульптуры в Железноводске признаны плагиатом

Кисловодский городской суд частично удовлетворил иск местного скульптора к ООО «Т-С» за нарушения исключительного права на его макеты и эскизы. С организации взыскано 100 тыс. руб. за моральный вред и 5,2 млн руб. за плагиат на скульптуры «Девушка с велосипедом» и «Мальчик с удочкой». Об этом сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Отмечается, что в 2019 году компания поручила истцу создать скульптуры для Курортного озера в Железноводске. Он разработал макеты и фотографии трех скульптур, которые передал компании.

В 2020 году в Железноводске установили три скульптуры, выполненные по эскизам и макетам истца, однако без его участия и одобрения.

