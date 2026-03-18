Кремль не считает целесообразным участие Европы в переговорах по Украине

В Кремле не считают необходимым участие европейских стран в переговорах по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив о контактах России и Франции по этому вопросу.

«Вы знаете, что от европейцев были сигналы, что они, дескать, хотят занять свое место за столом переговоров по теме украинского урегулирования, что мы не считаем необходимым и целесообразным»,— сказал господин Песков.

17 марта президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе вскоре придется открыть каналы политического диалога с Россией. По его словам, Европа приближается к этому моменту, однако должна действовать скоординировано.

Bloomberg писало, что в начале февраля Москву посетил дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. По информации агентства, он пытался убедить российские власти в том, что Европа должна участвовать в процессе урегулирования российско-украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что контакты были, однако говорил, что Россия не услышала от Франции «позитивных сигналов».

Анастасия Домбицкая