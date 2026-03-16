Томский омбудсмен получила за год более тысячи связанных с СВО обращений

В Томской области в 2025 году примерно в полтора раза выросло число обращений к уполномоченному по правам человека в регионе по вопросам, связанным с СВО. Это следует из доклада омбудсмена Елены Карташовой по итогам работы аппарата ведомства в прошлом году.

Доклад опубликован на сайте законодательной думы области. 17 марта его рассмотрит парламентский комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности.

«По тематике, связанной с СВО, в 2025 году к уполномоченному поступило 1032 обращения»,— говорится в документе. В 2024 году таких обращений насчитывалось 696. Таким образом, рост составил 48,3%.

Больше половины поступивших в 2025 году омбудсмену обращений, имеющих отношение к СВО (570), касались поиска пропавших без вести, получения информации о месте нахождения бойца и помощи в возвращении из украинского плена.

