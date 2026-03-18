Суд признал факт сговора по делу об установке флагштока в Нижнем Тагиле

Арбитражный суд Свердловской области поддержал решение Свердловского УФАС России по делу об установке 50-метрового флагштока в Нижнем Тагиле. Суд признал действия заказчика и участника торгов антиконкурентными. Напомним, флагшток установили в августе 2024 года ко Дню города.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В прошлом году УФАС выявило сговор на 25 млн руб. между МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», МБУ «Тагилгражданпроект» и АО «Тагилдорстрой», что привело к нарушению антимонопольного законодательства. «Тагилдорстрою» предоставили преимущественные условия на аукционе.

Как сообщили в региональной УФАС 18 марта, во время разбирательства выяснилось, что АО «Тагилдорстрой» (в период проведения торгов – муниципальное унитарное предприятие) оказалось единственным участником аукциона, так как сроки исполнения контракта (изготовление флагштока и проведение работ по благоустройству) были очень короткими.

«В результате договоренности с заказчиком МУП "Тагилдорстрой" заранее располагало сведениями об условиях извещения об осуществлении закупки (в том числе, о характеристиках закупаемого флагштока) и заблаговременно осуществляло подготовку к исполнению контракта, в том числе заключило договор на изготовление флагштока с субподрядчиком»,— прокомментировали в свердловской УФАС. Там также сообщили, что разработчик рабочей документации МБУ «Тагилгражданпроект» использовал ее в неправомерных целях и передал потенциальному участнику до проведения закупочной процедуры. МБУ также признали нарушителем.

Но представители «Тагилдорстроя» и МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» с решением не согласились и обратились в суд с заявлением о признании решения незаконным. Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении заявленных требований, признал решение законным и обоснованным.