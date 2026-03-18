Мэр Сочи сообщил об угрозе атаки БПЛА

На территории муниципального образования городской округ Сочи введен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее оповещение распространили экстренные службы города, призвав население неукоснительно соблюдать меры предосторожности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Оперативные службы сформулировали четкие алгоритмы действий для граждан в зависимости от места нахождения. Лицам, находящимся в жилых помещениях, предписано немедленно отойти от окон и проследовать в комнаты, окна которых не выходят на море. В качестве укрытий также рекомендовано использовать помещения без окон, включая коридоры, ванные комнаты, туалеты и кладовые.

Для граждан, оказавшихся на открытой местности, оптимальным решением является спуск в цокольные этажи ближайших зданий. Допустимо использование подвалов, тоннелей, подземных переходов и подземных парковок. Категорически запрещено использовать автомобиль в качестве укрытия, а также прятаться у стен многоквартирных домов, поскольку это представляет повышенную опасность.

Особое внимание в обращении уделено информационной безопасности. Жителей и гостей курорта настоятельно просят воздерживаться от фото- и видеосъемки работы средств противовоздушной обороны, беспилотных аппаратов и их обломков, а также деятельности специальных и оперативных служб. Запрещена публикация соответствующих материалов в социальных сетях и мессенджерах. Также не подлежат разглашению средства защиты объектов, подвергшихся атаке.

Горожан призывают сохранять спокойствие и ожидать официального сигнала об отмене угрозы, который последует сразу после стабилизации обстановки. Для связи с оперативными службами функционирует единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.

Ранее, утром 18 марта, после временных ограничений аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме, однако пассажиров предупреждали о возможных корректировках расписания на фоне сохраняющейся напряженности в регионе. Накануне система противовоздушной обороны уничтожила над Краснодарским краем 42 беспилотника.

Мария Удовик