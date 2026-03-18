В аэропорту Сочи предупредили о возможных отменах и переносах рейсов

Пресс-служба международного аэропорта Сочи сообщила в своем Telegram-канале о текущей обстановке. Воздушная гавань функционирует в штатном режиме, однако пассажиров информируют о вероятности изменений в графике вылетов и прилетов.

В настоящий момент аэропорт работает без ограничений, обслуживание рейсов осуществляется по фактическому расписанию. На перроне ведется обработка воздушных судов в порядке очередности и по мере готовности экипажей. Идет регистрация на рейсы. За последние часы наземные службы обеспечили прием двух бортов и отправку пяти. Скоплений пассажиров в терминалах не зафиксировано, обстановка характеризуется как спокойная.

Вместе с тем в официальном сообщении подчеркивается, что в ближайшее время не исключены переносы, отмены либо объединение рейсов. Администрация аэропорта совместно с авиакомпаниями предпринимает меры для скорейшей стабилизации регулярного расписания.

Пассажирам настоятельно рекомендовано заблаговременно уточнять статус своего рейса у перевозчика перед выездом в аэропорт, а также внимательно отслеживать информацию через аудиообъявления в терминале, электронные табло, официальный сайт аэропорта.

Ситуация является следствием ранее введенных ограничений. Утром 18 марта Росавиация официально объявила о снятии временных запретов на прием и выпуск судов в аэропортах Сочи и Краснодара. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В сочинском аэропорту они действовали около полуночи (накануне вечером работа также приостанавливалась на час). В период закрытия неба два воздушных судна, следовавших в Сочи, перенаправлялись на запасные аэродромы. В настоящее время эти борта готовятся к вылету в пункт назначения.

Мария Удовик