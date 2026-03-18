В Дагестане за неделю выявили просроченное молоко и соки в шести магазинах

За первую неделю марта в Дагестане региональное управление Роспотребнадзора выявило просроченную молочную продукцию и соки в шести торговых точках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, лидерами по выявлениям просроченных соков стали ИП Дибиров Шагидхан Лабазанович (45 единиц), ООО "Торг Сервис 105" (21 единица), ООО «Орфей-1» (семь единиц). Молоко с истекшим сроком годности сотрудники ведомства выявили в «Магните» (15 единиц), ИП Кахриманов Шахнияр Низамович (12 единиц), а также в ООО «Торг Сервис 105» (девять единиц).

Наталья Шинкарева

