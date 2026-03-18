Стубб: ЕС де-факто придется признать территориальные уступки Украины России

Формально страны Евросоюза никогда не признают территориальные уступки России со стороны Украины. Однако придется сделать это на практике, убежден президент Финляндии Александр Стубб.

Фото: Thomas Padilla / Pool / Reuters

«Европа никогда не признает, что возможные территориальные уступки Украины юридически или в принципе (де-юре) являются частью России,— сказал господин Стубб на выступлении в британском аналитическом центре (цитата по Iltalehti).— На практике (де-факто) все может быть иначе».

Финский президент добавил, что Евросоюзу следует обрести большую гибкость как во внешней, так и во внутренней политике, поскольку этого требует меняющийся мировой порядок.

Территориальный вопрос — один из самых сложных на переговорах по мирному урегулированию. Украина и союзники страны в ЕС не признают российскими Крым, вошедший в состав РФ в 2014 году, а также ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, ставшие регионами России после референдума 2022 года. Кроме того, вопрос территорий касается линии фронта. Еще осенью 2025 года стороны обсуждали возможность заморозки конфликта по текущему положению войск, однако развития эта идея не получила. Отдельно рассматривалось создание на Донбассе свободной экономической зоны, но Киев инициативу не поддержал.