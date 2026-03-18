В Иркутской области вдвое сократят выплаты семьям погибших участников СВО

Законодательное собрание Иркутской области одобрило в первом чтении законопроект, который внесла Ассоциация муниципальных образований (АМО) региона, передает Ирсити.ру. Согласно документу, с 1 апреля выплаты семьям погибших участников СВО сократятся в два раза, выплаты за ранения — в пять раз.

Размер выплаты семьям погибших предлагается снизить с 1 млн руб. до 500 тыс. руб. Компенсации за ранения (суммы были установлены указом губернатора Иркутской области от 13 января 2025 года) снизятся с 300-600 тыс. руб. до 60-120 тыс. руб. в зависимости от степени тяжести. «Данное решение принято не спонтанно, оно продиктовано необходимостью сбалансировать бюджет в условиях ограниченных финансовых возможностей, а также тем фактом, что аналогичные выплаты сегодня осуществляются на федеральном уровне Министерством обороны»,— заявил изданию глава АМО Вадим Семенов.

Согласно проекту, единовременная региональная выплата для подписавших контракт на участие в военной операции вырастет с 1 млн руб. до 2,1 млн руб. В конце 2025 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также подписал указ, согласно которому размер таких выплат увеличился на 1,4 млн руб. для тех, кто заключил контракт в период с 1 по 31 января 2026 года. По словам Вадима Семенова, увеличение общих выплат до 2,1 млн руб. сделает регион «конкурентоспособным» в этом вопросе.

«Я думаю, что депутаты законодательного собрания ситуацию прекрасно знают, она крайне непростая. Мы с большим трудом выполняем сегодня задание Министерства обороны»,— заявил глава АМО. Он предположил, что мера позволит Иркутской области «минимизировать те потери», когда жители региона «уходят от других субъектов».