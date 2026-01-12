Региональная выплата контрактникам в Иркутской области выросла до 2,4 млн рублей

Размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны РФ для участия в СВО в Иркутской области с января 2026 года вырос в 2,4 раза. Это следует из указа губернатора Игоря Кобзева, изданного в самом конце прошлого года.

Ранее региональная выплата составляла 1 млн руб. С 1 января власти области добавили к этой сумме 1,4 млн руб. Новая норма будет действовать до 31 декабря 2026 года.

«Установить, что единовременная денежная выплата (1,4 млн руб.— «Ъ») не предоставляется лицам из числа отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также обвиняемых, находящихся под стражей в следственных изоляторах»,— говорится в указе.

Валерий Лавский