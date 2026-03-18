Восемь российских туристов пострадали в ДТП на Пхукете

В ДТП на острове Пхукет в Таиланде пострадали восемь российских граждан. Информация о гибели россиянки не подтвердилась — погибшей оказалась гражданка Узбекистана. Об этом ТАСС сообщили в российском генконсульстве.

Микроавтобус с туристами попал в ДТП утром 18 марта. Генеральный консул Егор Иванов уточнил, что всех пострадавших доставили в медучреждение и оказали помощь. Трое россиян остаются в больнице, при этом состояние двоих оценивается как тяжелое. По данным российского консульства, также пострадали четверо граждан Узбекистана.