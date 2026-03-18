Россиянка погибла в ДТП на Пхукете

Туристический микроавтобус с российскими туристами врезался в столб электропередачи на Пхукете. В результате аварии одна женщина погибла на месте, еще 11 человек получили ранения.

Как сообщает The Phuket News, авария произошла на дороге недалеко от пляжа Май Кхао в районе Тхаланг. Спасатели обнаружили микроавтобус с сильными повреждениями передней части — металлическое ограждение пробило кузов. Трое пассажиров оказались заблокированы в салоне, их извлекали с помощью гидравлического оборудования. Пострадавших доставили в больницу Тхаланг.

Автобус перевозил группу из Карона на Симиланские острова в провинции Пхангнга. По словам водителя микроавтобуса, впереди него ехал грузовик с прицепом. После того как грузовик сбавил скорость и затормозил, водитель микроавтобуса потерял контроль, в результате чего авто съехало с дороги и врезалось в столб.