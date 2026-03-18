Будущий прокурор Петербурга назвал приоритетом поддержку участников СВО

Совет федерации поддержал кандидатуры на прокурорские должности: Виктора Мельника — на пост замгенпрокурора России, Петра Забурко — на пост прокурора Ленобласти, Дениса Назаренко — на пост прокурора Тверской области и Андрея Гуришева — на пост прокурора Санкт-Петербурга. Последний пообещал сенаторам сделать в своей работе акцент на профилактике преступлений и борьбе с экстремизмом.

О том, какие проблемы требуют первостепенного внимания прокурора Санкт-Петербурга, Андрея Гуришева спросил сенатор от города Андрей Кутепов. Господин Гуришев в первую очередь заявил о важности соблюдения прав участников СВО и их семей. Далее он упомянул надзор в трудовой сфере (по части своевременных выплат зарплат) и ЖКХ, защиту прав малого и среднего бизнеса. Кандидат в прокуроры также указал на особую значимость соблюдения законодательства в сфере защиты несовершеннолетних и противодействия незаконной миграции. «Злободневным вопросом» он назвал борьбу с экстремистскими и террористическими «проявлениями» — в том числе со стороны Украины.

Спикер верхней палаты парламента и бывший губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко отметила, что приоритеты были расставлены господином Гуришевым «очень профессионально».

Все кандидатуры были представлены для консультации в Совете федерации президентом России Владимиром Путиным.

