Ветераны СВО порекомендовали омскому сенатору перейти в Госдуму РФ

Сенатор от Омской области, единоросс Дмитрий Перминов, может сменить Совет федерации на Госдуму РФ. С предложением принять участие в выборах обратились к политику слушатели региональной кадровой программы обучения участников СВО «ПРОдвижение героев».

Предложение прозвучало на встрече господина Перминова с участниками программы. «Мы хотим, чтобы в Государственной думе нас представляли именно вы, а не какие-то неизвестные люди, которые непонятно, чем занимаются и что делают»,— процитировала ветерана СВО Александра Игошина пресс-служба регионального отделения «Единой России» (РО ЕР). Дмитрий Перминов, в свою очередь, пообещал посоветоваться с секретарем РО ЕР, губернатором Виталием Хоценко.

Господин Перминов уже был депутатом Госдумы РФ, в состав которой избирался в 2016 году. В 2021-м он был избран в законодательное собрание Омской области, которое, в свою очередь, поддержало его кандидатуру в качестве члена Совета федерации от законодательной ветви власти.

На территории Омской области расположены три одномандатных округа по выборам депутатов Госдумы РФ (с №141 по №143 по новой схеме). По итогам выборов 2021 года в них победили два кандидата от КПРФ (Андрей Алехин и Олег Смолин) и один от ЕР (Оксана Фадина). При составлении партсписка ЕР в региональную группу №8 тогда вошли кандидаты из Омской и Новосибирской областей. Из нее в нижнюю палату Федерального собрания прошли Александр Жуков и Игорь Антропенко.

Как писал «Ъ», в 2025 году Игорь Антропенко и Дмитрий Перминов вошли в число четырех авторов законопроекта о необходимости пройти обязательную консультацию у психолога при расторжении брака. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ подготовила на законопроект отрицательный отзыв.

Валерий Лавский