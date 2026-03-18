ИИ взяли на аутсорс

Бизнес стал чаще использовать ИИ-бухгалтеров. Виртуальные сотрудники экономят не только деньги, но и время. ИИ-агенты ведут первичную бухгалтерию, заменяют финансовых аналитиков, а еще не ходят в отпуск и не увольняются.

Искусственный интеллект уже через полтора года может оставить без работы существенную часть бухгалтеров. В зоне риска — и младшие финансовые аналитики, обращают внимание опрошенные “Ъ FM” эксперты рынка. Сейчас ИИ-агенты работают за операторов 1С, кассиров, специалистов по расчету зарплаты, командировочных, налогов. Виртуальные помощники умеют даже сверять расчеты с контрагентами. Интеллектуальная автоматизация теперь доступна не только крупным корпорациям, но и малому бизнесу, говорит владелец сети ПВЗ Артем Бобцов:

«Ко мне пришли сотрудники и говорят: "Нам нужен бухгалтер на первичку". Мы никакого бухгалтера нанимать не стали, потому что, во-первых, он стоит дорого, во-вторых, часто ошибается, в-третьих, его надо контролировать. Поэтому мы пришли к ИИ-агенту: два месяца назад появился Clawdbot, на основе которого уже можно было собрать полноценного сотрудника. Для этого мы взяли все документы, сфотографировали и подгрузили в сетевую папку. Агент несколько раз в день заходит туда, забирает данные, распознает их, и в конце дня мы получаем в информационной базе полную картину о приходах и расходах материалов, сырья, продукции. Стоит такой нейробухгалтер копейки, на самом деле. Правда, пришлось нанять программиста, который настроил ИИ. Но эта задача заняла у него неделю».

Только на одном ИИ-бухгалтере московская компания вполне может сэкономить около 2 млн руб. в год. Зарплата оператора первичной документации в ритейле достигла уже 140 тыс. руб. в месяц, посчитали аналитики SuperJob. И чем больше агентов, тем выше оптимизация, говорит управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев:

«Наша аналитика с привлечением ИИ-агента стала глубже. Мы стали проводить больше исследований рынков. ИИ выполняет значительную часть рутинных функций, в том числе по написанию формул, которые потом проверяют сотрудники. Задачи, над которыми работал наш агент, позволили увеличить выручку даже с учетом затрат на него. В итоге мы сэкономили несколько десятков миллионов рублей».

Виртуальный бухгалтер не уходит на больничный, в отпуск, не работает на конкурентов. И пока не разорит компанию, но проблемы с налоговой устроить может, не исключает эксперт по внедрению ИИ в бизнес-процессы, автор Telegram-канала «Системный гуманИИст» Роман Воробьев:

«Искусственный интеллект интерпретирует все поступающие платежи и записывает их в систему. Соответственно, если он неправильно считает цифры, в базе окажутся неверные данные, а по ним можно сделать ошибочные выводы. А еще эти цифры можно отправить в налоговую, откуда потом придет вопрос. Так что уже на этом этапе есть спорные моменты. Предприниматели пока очень настороженно относятся к ИИ. Тут надо учиться думать по-другому — это как начать новый бизнес».

ИИ-агентов сейчас активно тестируют селлеры. На маркетплейсах, например, виртуальные бухгалтеры сравнивают цены конкурентов, подбирают маркетинговую стратегию, подсказывают, почем продавать, когда и какую дать скидку. Но им пока не дают доступ к личным кабинетам, опасаясь бесконтрольных исправлений. Тем более что с этим уже был негативный опыт. В конце февраля ошибка ИИ-бота Kiro привела к 13-часовому сбою облачной системы Amazon, что обернулось миллионами долларов убытков. Компания так и не признала ошибку ИИ — за все неполадки ответил топ-менеджмент. Но главный риск сейчас в утечке данных, которые ИИ-агенты вносят на серверы.

Аэлита Курмукова