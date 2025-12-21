«Яндекс» может продать «Авто.ру»

Холдинг «Яндекс» (MOEX: YDEX) ведет переговоры о продаже крупнейшего автомобильного портала «Авто.ру» (auto.ru, объединяет «Авто.ру Бизнес», «еКредит», «Авто.ру Оценка» и т.д.). Среди претендентов — Сбер, Т-банк, а также классифайд «Авито», рассказали «Ъ» два источника, знакомые с ходом переговоров, и подтвердили три собеседника из числа потенциальных покупателей.

В «Яндексе» отказались от комментариев. В Сбере, Т-банке и «Авито» оперативно не ответили на запрос. Собеседник «Ъ», близкий к Сберу, сообщил, что банк не рассматривает покупку «Авто.ру». Еще один источник знает, что переговоры о продаже «Авто.ру» на рынке ведутся, однако «кредитные организации пока в приобретении актива не заинтересованы».

Как отмечается в отчетности «Яндекса» за второй квартал 2025 года, выручка направления холдинга «Сервисы объявлений» (входит «Авто.ру», «Яндекс Недвижимость», «Яндекс Аренда» и др.) снизилась на 5% год к году до 8 млрд руб. из-за динамики продаж «Авто.ру» на фоне продолжающегося спада на рынке автомобилей.

«Авто.ру» — качественный актив, но, вероятно, не вполне вписывается в стратегию «Яндекса», для которого сегодня основными точками роста выступают ИИ, городские и персональные сервисы, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вот новый поворот».