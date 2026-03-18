Нижегородская мэрия потратила треть годового резервного фонда на уборку снега
Из годового резервного фонда администрации Нижнего Новгорода около трети (108 млн руб.) потратили в первые месяцы на допрасходы по уборке снега из-за аномальной погоды. Всего в резервный фонд на 2026 год заложено около 360 млн руб., рассказал директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании комиссии гордумы по бюджету 18 марта.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По сравнению с 2025 годом резервный фонд мэрии вырос более чем в два раза: в прошлом году с учетом уточнений он составлял 171 млн руб.
Председатель комиссии Марк Фельдман спросил, почему произошел такой рост. Юрий Мочалкин ответил, что с учетом инфляции и индексации расходов на зарплату, коммунальные услуги и прочее глава города Юрий Шалабаев решил заложить больше денег в резервный фонд, чтобы иметь возможность оперативно покрывать непредвиденные расходы.
В 2025 году средства резервного фонда тратили на ликвидацию аварийных ситуаций и расходы соцучреждений, в том числе из так называемых «депутатских фондов» (определенная сумма, которую депутат может запросить из резервного фонда мэрии на поддержку школ, детсадов и других учреждений социальной сферы).