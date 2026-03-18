На Ставрополье экс-начальник пожарной части арестован за взятку

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего руководителя одной из пожарно-спасательных частей ГУ МЧС по Ставропольскому краю. Его обвиняют в растрате и получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс–служба СУ СКР по региону.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в июне 2024 года обвиняемый продал двигатель от пожарного автомобиля. Ущерб пожарной части составил более 1,2 млн руб.

«Также в 2023 году фигурант требовал от подчиненного ежемесячную взятку в размере 15 тыс. руб. Деньги передавались за возможность отсутствовать на работе без уважительных причин. За время получения незаконных выплат накопилась сумма в 315 тыс. руб. Деньгами обвиняемый распоряжался по собственному усмотрению»,– сообщили подробности дела в СУ СКР по СК.

После возбуждения уголовных дел оба сотрудника были уволены. По ходатайству следователя суд арестовал бывшего руководителя пожарной части. Также возбуждено уголовное дело против его экс-подчиненного по статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере».

Валерий Климов