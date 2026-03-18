Турпоток на Ставрополье в 2025 году сократился на 7,7%

Ставропольский край в 2025 году принял 8,4 млн туристов, что на 7,7% меньше показателя 2024 года с его 9,1 млн гостей, пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные сотового оператора (Big Data).

«Незначительное снижение общего туристского потока по данным сотовых операторов связано преимущественно с изменением методики подсчета и сегментации данных, а также с объективными макроэкономическими факторами, включая рост стоимости транспортных и гостиничных услуг, изменение потребительского поведения и перераспределение спроса внутри страны», — прокомментировали изданию в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Кавказские Минеральные Воды выделились на общем фоне: регион посетили 6,7 млн человек, спрос вырос на 17,8% по сравнению с 2024 годом. Пресс-служба министерства туризма подтвердила эти цифры 17 марта 2026 года, отметив долю иностранцев в 1,2% или свыше 34 тыс. человек. Лидеры среди зарубежных гостей — Армения, Беларусь и Китай; они сохраняют позиции и в 2026 году по оперативным данным.

Власти объясняют спад макроэкономическими факторами: подорожали транспорт и гостиницы, изменился спрос на внутренний туризм. За первые восемь месяцев 2025 года край принял около 6 млн туристов, треть из них — молодежь 18–44 лет. Ранее, в октябре 2025-го, власти прогнозировали рост до 9,8–10 млн гостей благодаря инвестициям в инфраструктуру на 270 млн руб., но итог оказался ниже.

В 2026 году регион рассчитывает удержать 8,4 млн туристов с возможным ростом на 2–3%. Это перекликается с общероссийским контекстом: въездной турпоток вырос на 15%, но внутренний в южных регионах просел из-за погоды и цен. Спад на Ставрополье контрастирует с ранними ожиданиями роста, подчеркивая уязвимость внутреннего туризма к инфляции и логистике. КМВ компенсируют потери, привлекая санаторных гостей и иностранцев.

Станислав Маслаков