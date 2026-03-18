Зарубежные СМИ: Каковы перспективы переговорного процесса по Украине?

США не выйдут из мирного процесса по Украине из-за Китая. По крайней мере, об этом пишет Politico со ссылкой на источники. Вашингтон хочет вернуть Россию в мировую экономику и таким образом снизить ее товарооборот с КНР. Это позволит Белому дому убрать конкурента. Именно поэтому, несмотря на возникшую паузу в переговорах на фоне конфликта в Иране, Белый дом не собирается прекращать контакты с Москвой и Киевом. Последний раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 18 февраля. Следующая встреча должна была состояться 5 марта в Абу-Даби, но ее отложили из-за ударов по Ирану. Новая дата и место пока не объявлены. При этом Кирилл Дмитриев встречался со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во Флориде на прошлой неделе. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Несмотря на общий пессимизм вокруг украинского урегулирования, Politico утверждает, что администрация Трампа не намерена отказываться от миротворческих усилий. Причина — не столько сама Украина, сколько глобальное соперничество с Китаем.

По данным издания, в Белом доме считают, что завершение конфликта и постепенное возвращение России в мировую экономику может изменить баланс сил не в пользу Пекина. Именно этим издание объясняет настойчивость Вашингтона: несмотря на 15 месяцев безрезультатных попыток найти компромисс и параллельный кризис на Ближнем Востоке, команда Трампа продолжает контакты по Украине. Однако эта стратегия вызывает тревогу в Европе, и особенно в Киеве. Украинские чиновники сомневаются, что попытка «оторвать» Россию от Китая реалистична, учитывая, что обе страны «ненавидят США как символ демократии».

Переговорный процесс по Украине действительно вызывает озабоченность. Как пишет Financial Times, он затухает — Дональд Трамп теряет интерес к региону, а его конфликт с Ираном снижает давление на Россию. Европейские источники издания прямо называют ситуацию «катастрофой»: ресурсы США, включая системы ПВО теперь идут на Ближний Восток, а сами переговоры находятся «в зоне риска». И не похоже, что Трамп готов хоть как-то усилить давление на Москву ради компромисса. Европейские чиновники сомневаются, что Россия вообще захочет возвращаться к диалогу, поскольку «обсуждать, по сути, нечего». Впрочем, в Кремле информацию о затухании переговоров опровергли.

Тем временем украинские СМИ отмечают растущее давление на Киев как со стороны Вашингтона, так и со стороны Москвы. Как пишет The Kyiv Independent, в своих последних заявлениях представители Белого дома и Кремля все чаще перекладывают ответственность за отсутствие прогресса на Владимира Зеленского. Однако, по оценкам издания, сам Киев демонстрирует готовность к прекращению огня.

Камнем преткновения в переговорах остается территориальный вопрос и контроль над Донбассом. Ситуацию вокруг Ирана The Kyiv Independent называет лишь дополнительным фактором. Она в том числе ограничивает мобильность американских дипломатов и усложняет подготовку нового раунда переговоров. Дата новой встречи все еще неизвестна, однако, по словам собеседника издания, она может состояться уже на этой неделе.