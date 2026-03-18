Зарубежные СМИ: Каковы перспективы переговорного процесса по Украине?

18 марта, среда

США не выйдут из мирного процесса по Украине из-за Китая. По крайней мере, об этом пишет Politico со ссылкой на источники. Вашингтон хочет вернуть Россию в мировую экономику и таким образом снизить ее товарооборот с КНР. Это позволит Белому дому убрать конкурента. Именно поэтому, несмотря на возникшую паузу в переговорах на фоне конфликта в Иране, Белый дом не собирается прекращать контакты с Москвой и Киевом. Последний раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 18 февраля. Следующая встреча должна была состояться 5 марта в Абу-Даби, но ее отложили из-за ударов по Ирану. Новая дата и место пока не объявлены. При этом Кирилл Дмитриев встречался со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во Флориде на прошлой неделе. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Несмотря на общий пессимизм вокруг украинского урегулирования, Politico утверждает, что администрация Трампа не намерена отказываться от миротворческих усилий. Причина — не столько сама Украина, сколько глобальное соперничество с Китаем.

По данным издания, в Белом доме считают, что завершение конфликта и постепенное возвращение России в мировую экономику может изменить баланс сил не в пользу Пекина. Именно этим издание объясняет настойчивость Вашингтона: несмотря на 15 месяцев безрезультатных попыток найти компромисс и параллельный кризис на Ближнем Востоке, команда Трампа продолжает контакты по Украине. Однако эта стратегия вызывает тревогу в Европе, и особенно в Киеве. Украинские чиновники сомневаются, что попытка «оторвать» Россию от Китая реалистична, учитывая, что обе страны «ненавидят США как символ демократии».

Войну в Иране проиграла Украина

Переговорный процесс по Украине действительно вызывает озабоченность. Как пишет Financial Times, он затухает — Дональд Трамп теряет интерес к региону, а его конфликт с Ираном снижает давление на Россию. Европейские источники издания прямо называют ситуацию «катастрофой»: ресурсы США, включая системы ПВО теперь идут на Ближний Восток, а сами переговоры находятся «в зоне риска». И не похоже, что Трамп готов хоть как-то усилить давление на Москву ради компромисса. Европейские чиновники сомневаются, что Россия вообще захочет возвращаться к диалогу, поскольку «обсуждать, по сути, нечего». Впрочем, в Кремле информацию о затухании переговоров опровергли.

Тем временем украинские СМИ отмечают растущее давление на Киев как со стороны Вашингтона, так и со стороны Москвы. Как пишет The Kyiv Independent, в своих последних заявлениях представители Белого дома и Кремля все чаще перекладывают ответственность за отсутствие прогресса на Владимира Зеленского. Однако, по оценкам издания, сам Киев демонстрирует готовность к прекращению огня.

Камнем преткновения в переговорах остается территориальный вопрос и контроль над Донбассом. Ситуацию вокруг Ирана The Kyiv Independent называет лишь дополнительным фактором. Она в том числе ограничивает мобильность американских дипломатов и усложняет подготовку нового раунда переговоров. Дата новой встречи все еще неизвестна, однако, по словам собеседника издания, она может состояться уже на этой неделе.

