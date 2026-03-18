Наталья Кошкина возглавит новосибирский облизбирком

Наталья Кошкина будет избрана председателем избирательной комиссии Новосибирской области. Ее кандидатуру предложил Центризбирком, говорится в сообщении областной комиссии.

Наталья Кошкина

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Согласно сообщению, госпожа Кошкина в 2008—2018 годы работала секретарем новосибирского горизбиркома. Затем — секретарем облизбиркома.

Как писал «Ъ-Сибирь», должность председателя облизбиркома стала вакантной в феврале этого года, когда вышла на пенсию Ольга Благо. Она руководила комиссией с 2015 года.

