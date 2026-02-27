Глава избиркома Новосибирской области Ольга Благо покинула пост

Председатель новосибирской областной избирательной комиссии Ольга Благо ушла в отставку. Сообщение об этом размещено в аккаунте комиссии в соцсети «ВКонтакте».

«Ваш вклад в развитие избирательного процесса региона невозможно переоценить. Под вашим руководством комиссия успешно провела многочисленные выборы различного уровня, обеспечивая честность, прозрачность и законность голосования»,— говорится в заявлении облизбиркома, опубликованном после заседания комиссии 27 февраля.

Ольга Благо уволилась по собственному желанию. «Я ушла по своей инициативе и с большим удовольствием. Буду отдыхать»,— сказала она «Ъ-Сибирь», попросив не искать в ее решении «подводных камней».

Ольга Благо возглавила облизбирком в 2015 году. До этого она работала председателем горизбиркома Новосибирска. В 2023 году госпожа Благо была переизбрана на очередной пятилетний срок.

Валерий Лавский