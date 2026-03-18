На Ставрополье арестованы организаторы незаконного оборота банковских карт

В Ставропольском крае трех местных жителей подозревают в неправомерном обороте электронных средств платежа. Им грозит ответственность за приобретение и передачу банковских карт. Подробности дела сообщили в пресс–службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По версии следствия, с июля по декабрь 2025 года участники преступной группы находили людей, готовых оформить банковские счета и получить карты различных кредитных учреждений. Затем граждане за денежное вознаграждение передавали полученные карты фигурантам дела, а те – неизвестным.

«Обвиняемые понимали, что электронные платежные средства будут использованы для незаконных финансовых операций – получения, перевода и снятия денег, добытых преступным путем. При обыске следователи изъяли 16 мобильных телефонов, пять SIM-карт, две банковские карты и свыше 221 тыс. руб. наличными. Все предметы признаны вещественными доказательствами», – уточнили в пресс–службе СУ СКР по СК.

Уголовное дело возбуждено по материалам краевого управления ФСБ и МВД России. Всех троих подозреваемых задержали, суд заключил их под стражу.

Валерий Климов