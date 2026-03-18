Президент Узбекистана поблагодарил Усманова за помощь в создании Центра исламской цивилизации

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поблагодарил основателя холдинга USM Алишера Усманова за помощь в создании Центра исламской цивилизации, открытие которого состоялось 17 марта в Ташкенте.

«Искренне признателен нашему уважаемому соотечественнику, известному меценату и бизнесмену Алишеру Бурхановичу Усманову за проявленную в числе первых инициативу и предоставление необходимых средств, идей и уникальных исторических экспонатов», — сказал Шавкат Мирзиеев на церемонии открытия.

Центр исламской цивилизации возвели рядом с мемориальным комплексом «Хазрат Имам», где расположена центральная мечеть Ташкента. В комплекс на территории 10 га вошли: библиотека, музей, информационно-ресурсный центр, научные кафедры, конференц-зал. Постановление о строительстве центра было подписано в 2017 году.