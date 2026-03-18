Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Маткапитал на третьего ребенка на Ямале увеличат до 1 млн руб.

Материнский капитал при рождении третьего ребенка на Ямале увеличат до 1 млн руб. Об этом заявил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о развитии региона.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Большая семья начинается с третьего ребенка. И это нужно всячески поддерживать»,— сказал господин Артюхов.

Изменения коснутся семей, где первый ребенок появился с начала 2026 года. Ранее материнский капитал на третьего ребенка составлял в регионе 500 тыс. руб.

При появлении второго ребенка семьям ямальцев выплачивают 150 тыс. руб. После рождения четвертого и последующих — по 500 тыс. руб.

Анна Капустина

