«Яндекс Путешествия»: свердловчане стали на 48% чаще путешествовать по региону

В Свердловской области бронь отелей и апартаментов жителями региона в начале 2026 года выросла на 48% относительно того же периода прошлого года, следует из статистики сервиса «Яндекс Путешествия». В среднем уральцы оставляют за ночь во время поездок 5470 руб.

Большинство бронирований среди свердловчан приходится на Екатеринбург — 82%, за ночь в городе они в среднем тратят 5310 руб. Также жители региона часто выбирают отдых в Нижнем Тагиле (3%, 4750 руб.). Обычно они ночуют в гостиницах — на них приходится 57% от общего числа бронирований, при средней стоимости 6460 руб. за ночь. Чаще всего уральцы выбирают трехзвездочные отели (26%, 5780 руб.) и четырехзвездочные (22%, 8830 руб.).

Аналитики сделали вывод, что о популярности коротких поездок на выходные говорит то, что в среднем жители Свердловской области бронируют размещение на двоих и на две ночи. Кроме того, полностью поездку оплачивают 78% туристов, остальные платят частями или используют другие гибкие способы оплаты.

В целом Екатеринбург и Свердловская область вошли в топ-10 регионов по числу бронирований отелей и апартаментов на 2026 год — доля бронирований составляет около 2% от общего числа.

В 2025 году количество туристов, посетивших Екатеринбург, выросло на 22% по сравнению с 2024 годом. В городе побывало 2,25 млн гостей, которые потратили свыше 23,1 млрд руб.

Ирина Пичурина