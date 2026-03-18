Патрушев рассказал о последствиях кризиса в Ормузском проливе

Ситуация вокруг Ормузского пролива привела к разрушению мировых логистических цепочек, заявил в интервью «Ъ» помощник президента России Николай Патрушев. По его словам, нынешний конфликт на Ближнем Востоке может отбросить систему торгово-экономических отношений на годы назад.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Фактически операция "Эпическая ярость" стала катализатором передела мирового рынка энергоресурсов и слома морской логистики. И никакой "эпичности" в этой "ярости" нет — вместо нее мир наблюдает трагизм с непредсказуемыми гуманитарными и экономическими последствиями»,— пояснил господин Патрушев.

Среди последствий военной операции США и Израиля помощник президента назвал повреждение нефтегазового оборудования, экологический ущерб акватории Персидского залива, человеческие жертвы, уничтожение портовой инфраструктуры и культурных ценностей. Николай Патрушев обратил внимание на рост цен на энергоресурсы и тарифов на грузоперевозки морских контейнерных линий, а также увеличение стоимости страхования. Военные действия негативно влияют и на агропромышленный комплекс Азии, Африки и Европы из-за сокращения мирового экспорта удобрений, заключил господин Патрушев.

Подробнее — в интервью Николая Патрушева «Ъ».