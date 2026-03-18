Дмитрий Артюхов назначил советником участника СВО Артура Жумабаева

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов назначил своим советником участника программы «Время героев» Артура Жумабаева. Об этом глава региона объявил на ежегодном докладе перед законодательным собранием округа.

Артур Жумабаев на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Артур Жумабаев на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым

Артур Жумабаев будет курировать работу с участниками СВО. В июле Дмитрий Артюхов стал для него наставником в рамках программы «Время героев».

Артур Жумабаев награжден четырьмя Орденами Мужества, медалями Жукова и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Он участвовал во втором потоке программы.

