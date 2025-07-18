Глава Ямала взял на стажировку участника «Времени героев» Артура Жумабаева

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов стал наставником для ветерана специальной военной операции (СВО) Артура Жумабаева в рамках федеральной программы «Время героев», сообщили в правительстве региона. Она направлена на подготовку руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Жумабаев и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Артур Жумабаев и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Награжденный четырьмя Орденами Мужества, медалями Жукова и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами военнослужащий проходит обучение во втором потоке программы.

На первой встрече Артур Жумабаев поделился с главой региона своим боевым опытом, они обсудили план его стажировок на Ямале. Первая стажировка продлится до конца сентября, в ходе которой он ознакомится с работой исполнительной власти, заксобрания, местных администраций и фонда «Защитники Отечества». Также запланированы совместные мероприятия с губернатором. «Благодарен за возможность стать наставником Артура в рамках программы "Время героев". Уверен, что стажировка в органах власти Ямала будет полезна обеим сторонам — он получит новый опыт, а наши команды — мощный импульс для развития. Такие люди, прошедшие через суровые испытания, обладают особым пониманием ответственности и умением добиваться результата в самых сложных условиях. Именно такие управленцы нужны Ямалу сегодня»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Напомним, почти 900 человек подали заявки на обучение по программе «Герои Ямала», которая является региональным аналогом «Времени героев». Более половины заявок подала молодежь, также заявки подали 20 женщин.

Ирина Пичурина