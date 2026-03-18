РЖД планируют сократить около 6 тысяч сотрудников в 2026 году

В текущем году ОАО «РЖД» планирует сократить 15% сотрудников центрального аппарата — около 6 тыс. человек. Об этом глава компании Олег Белозеров сообщил «Интерфаксу».

«Мы провели анализ структуры, функций, и, соответственно, снизим количество штатных единиц. Это прежде всего административно-управленческий аппарат, включая руководство наших филиалов»,— заявил Олег Белозеров. По его словам, программа повышения производительности труда в 2019-2025 годах привела к финансовому результату почти в 300 млрд руб., в текущем году он планируется в размере 74 млрд руб.

РЖД движется «по всем направлениям: технологические, сокращение затрат, расходов, электроэнергия, дизельное топливо, движение с большей надежностью и с меньшим количеством ремонтов», рассказал глава компании. Меры также подразумевают трансформацию и оптимизацию организационной структуры, добавил он.

В октябре 2025 года в РЖД сообщили, что Олег Белозеров поручил подразделениям до 1 ноября того же года представить предложения по сокращению численности сотрудников и план структурных преобразований. В компании рассказали «Интерфаксу», что «оптимизация штатной численности аппарата управления РЖД направлена на повышение эффективности компании в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации». В первую очередь компания сократит число открытых вакансий и введет ограничения на прием новых сотрудников.