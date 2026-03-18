Удаленщикам грозят увольнением

Компании могут принимать радикальные кадровые решения, если работник не принял никаких мер, чтобы исправить ситуацию со связью, и не предупредил начальство о проблемах с подключением.





Специалисты по найму за две недели перебоев в интернете выучили наизусть одну из базовых статей Трудового кодекса. С одной стороны, по договору нужно предоставить соответствующие условия для работы, с другой — по тому же договору — сотрудник должен добросовестно исполнять обязанности. Но блокировки вносят свои коррективы в жизнь удаленщиков, говорит управляющий партнер компании Profistaff Денис Никулин:

«Экономика так активно цифровизировалась, цифровизировалась и доцифровизировалась, что это стало критически важным ресурсом. И когда интернет работает нестабильно, возникают издержки. Теперь с удаленщиками стараются работать все меньше, работодатели предпочитают видеть сотрудников в офисе весь день. Сотрудники, особенно молодые, хотят работать из дома или выбирают гибрид. Таким образом между соискателями и работодателями происходит постоянное перетягивание каната».

Курьеры, которые не могут завершить заказ, или таксисты, потерявшиеся на московских улицах, уже натерпелись. Но есть профессии, экономика которых делает офисное пребывание просто анахронизмом. Даже качественно выполненная работа дизайнера, монтажера или копирайтера из-за проблем со связью и сорванных дедлайнов может поставить контракт под угрозу. Пока это головная боль работодателя, объясняет юрист по трудовому праву, руководитель компании «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина:

«Технические проблемы не должны перекладываться на работника. Было судебное дело, где рассматривался момент, когда сотрудник не смог подключиться к совещанию. За это ему объявили выговор. Но суд решение начальства отменил. Уволить просто и сходу все-таки невозможно. Если мы хотим рассчитать работника, который не выходит на связь два дня, у нас есть такая возможность. Но для этого сотрудник не должен вообще никак проявляться: ни звонить, ни отправлять письма по почте. Главное — работодателю следует выяснить причины пропуска и запросить объяснительную. Можно объявить простой или вызвать персонал в однодневную командировку в офис».

Но проще обсудить все на берегу, говорит основатель коммуникационного агентства Core PR Полина Упитис:

«Когда мы договариваемся с сотрудником, что он выходит на работу в гибридном графике или на удаленке, мы, конечно, обсуждаем скорость его интернета. Есть люди, которые живут в регионах, где уже давно отключают связь. Тогда я знаю, в какое время они пропадают. Сейчас я больше готова идти навстречу тем, кто не успел ответить или написать. Другая проблема — что у нас не работает, наверное, самый главный бизнес-инструмент — мессенджер, в котором проходит вся рабочая деятельность. Наличие альтернативных хранилищ информации позволяет оставаться на связи».

Отключение сети, технические работы на стороне провайдера и ограничения считаются форс-мажором и не могут быть причиной для расторжения договора. Но в жизни случается и не такое.

Станислав Крючков