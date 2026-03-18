ОМК приобрела мажоритарную долю «Новой вагоноремонтной компании»

Объединенная металлургическая компания (ОМК) приобрела мажоритарную долю (70%) ООО «Новая вагоноремонтная компания» (НВК). Как сообщили в ОМК, группа интегрирует новый актив с собственной вагоноремонтной компанией «ОМК Стальной путь».

Сумма сделки не разглашается. За счет объединенной компании ОМК рассчитывает снизить издержки: широкая сеть предприятий позволит распределять их загрузку, снижая время простоев составов в ремонте.

Председателем совета директоров объединенной компании станет глава группы ОМК Анатолий Седых, руководителем — Вадим Михальчук, который также войдет в совет директоров.

По данным «Ъ», 70% НВК приобрело связанное с ОМК АО «Инвестоптима», сделка закрыта 26 февраля. 16,67% НВК принадлежит Вадиму Михальчуку, 10% владеет сама компания, 3,33% через ООО «Карат» контролирует Виктор Штиль.

Источник, близкий к НВК, рассказал «Ъ», что до 2023 года 70% доли на паритетных началах принадлежало компании с иностранным капиталом и нескольким топ-менеджерам. Затем долю иностранного участника выкупил менеджмент, который и продал 70% актива Объединенной металлургической компании.

Галина Шамберина