В Твери нашли двоих пропавших детей

Местонахождение двоих пропавших в Твери детей удалось установить. Они находятся с матерью, их жизни ничего не угрожает, сообщили в СУ СКР по Тверской области.

Следователи начнут выяснять обстоятельства их исчезновения, добавили в ведомстве. По факту возбуждено уголовное дело.

Об исчезновении 14-летней девочки и ее 10-летнего брата стало известно 16 марта. В МВД предполагали, что дети могли уехать в другой населенный пункт, в том числе в Новгородскую или Ленинградскую области. Их объявляли в федеральный розыск. Поиски продолжались круглосуточно.

В пресс-службе СКР уточняли, что семья благополучная, на учете в полиции не стояла. Мать проживает отдельно от отца и детей.