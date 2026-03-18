Более 45 кг фруктов изъяли у незаконных торговцев около «Озерков»

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд у станции метро «Озерки». В рамках проверки изъяли 45,5 кг продукции, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Нелегальные продавцы торговали ананасами, клубникой и зеленью. Фрукты реализовывались без разрешения. Сотрудники ККИ освободили территорию от стихийного торгового лотка.

На начало марта было пресечено свыше 40 фактов нелегальной торговли в Петербурге. Общий вес изъятой плодоовощной продукции превысил 500 кг.

Татьяна Титаева