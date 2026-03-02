Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Смольный пресек около 40 фактов незаконной торговли в Петербурге с начала года

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга с января 2026 года демонтировал порядка 40 незаконных торговых объектов в разных районах города. Рейды проводились совместно с подведомственным учреждением ЦПЭИГИ на территориях у станций метро и вдоль крупных магистралей.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Нелегальные точки продажи овощей и фруктов, павильоны, киоски, фотобудки и даже передвижной молоковоз ликвидированы на улицах Типанова, Бабушкина, Маршала Захарова, Дальневосточном проспекте и других адресах.

Торговля пресечена возле станций метро «Пионерская», «Невский проспект», «Проспект Ветеранов», «Черная Речка» и «Удельная». Общий вес изъятой плодоовощной продукции превысил полтонны.

В комитете подчеркнули, что борьба с незаконным использованием городских земель будет продолжена на системной основе. Под особым контролем остаются стихийные автосервисы и незаконные нестационарные объекты.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все