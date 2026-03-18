Турпоток на курорт «Архыз» в гендерные праздники вырос более чем на 20%

На 23 февраля и 8 марта турпоток на горном курорте «Архыз» вырос более чем на 20% по сравнению с тем же периодом 2025 года, а количество гостей в эти дни превысило 47 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Фото: Андрей Желенков, пресс-служба курорта "Архыз"

В период с 21 по 23 февраля 2026 года курорт принял 29 650 человек, что на 12% больше, чем в прошлом году (26 414 человек). В феврале 2026 года активный (спортивный) отдых выбрали почти 90% гостей. Дневное катание осталось самым популярным форматом — 92% от общего потока, говорится в сообщении. Наблюдался повышенный спрос на вечернее катание: более 2 тысяч гостей (8% от общего числа) предпочли катание под звездами.

Прогулочные тарифы или экскурсионные и прогулочные маршруты без катания на лыжах/сноубордах выбрали в этом году более чем 2,9 тыс. человек (10%).

На праздничные даты 8 Марта также наблюдалось ускорение роста. С 7 по 9 марта курорт посетили 17 532 человека Прирост турпотока в этот период оказался более существенным — 21% по сравнению с прошлым годом.

Предпочтения гостей в марте сохранили вектор на спорт, однако доля прогулочного отдыха немного выросла по сравнению с февралем: спорт: 81% и прогулки: 19%.

Как отметил генеральный директор курорта «Архыз» Роман Киранчук, в этом году отмечается устойчивый тренд на активный отдых. Несмотря на развитие прогулочных направлений, основной поток гостей по-прежнему приезжает в Архыз за спортом и развлекательными программами в календарные праздничные даты.

По официальным данным, курорт «Архыз» по итогам 2025 года принял 1,6 млн туристов, что на 8,3% больше, чем в 2024 году. Летом 2025 года турпоток на курорте находился на уровне 500 тыс. человек, из которых треть составили семьи с детьми.