За подготовку теракта в суде Пятигорска осуждены два иностранца

Южный окружной военный суд по уголовному делу об участии в деятельности террористической организации и подготовке теракта приговорил двух иностранцев, планировавших взорвать здание Пятигорского городского суда, к 17 и 18 годам строгого режима соответственно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Подсудимые признаны виновными по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к совершению взрыва, совершенное организованной группой», ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ «Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное организованной группой», ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

Установлено, что, вступив в запрещенную в России террористическую организацию, подсудимые получили от куратора задание взорвать здание Пятигорского городского суда.

Фигуранты приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства, но осуществить план не смогли — были задержаны оперативниками.

Обжалование приговора результата не дало, он оставлен без изменений.

Наталья Белоштейн