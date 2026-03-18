Китай и США продолжат поддерживать контакты в связи с визитом Дональда Трампа

Китай и США продолжат поддерживать контакты в связи с визитом американского президента Дональда Трампа в Пекин, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам представителя ведомства, дипломатия глав государств играет незаменимую стратегическую роль в китайско-американских отношениях.

Ранее Дональд Трамп сообщил о переносе визита в КНР «примерно на месяц». Он мотивировал отсрочку необходимостью быть в США ввиду военных действий в Иране.

Визит президента США в КНР был намечен на 31 марта — 2 апреля. 15 марта Дональд Трамп заявил в интервью Financial Times, что его визит в КНР может быть перенесен. Назвав Китай одним из крупнейших импортеров иранской нефти, американский лидер призвал страну оказать помощь в восстановлении судоходства через Ормузский пролив. В противном случае Дональд Трамп пригрозил отложить официальную поездку.

