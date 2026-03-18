На Ставрополье за 3 года переработали свыше 612 тысяч тонн мусора

Ставропольский край значительно ускорил темпы утилизации твердых коммунальных отходов в рамках регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном минЖКХ.

Губернатор Владимир Владимиров поручил министерству ЖКХ под руководством Александра Рябикина последовательно развивать инфраструктуру, и регион уже перевыполнил планы: в 2025 году на вторичную переработку направили 205,5 тыс. т ТКО, а за три последних года этот показатель превысил 612 тыс. т. На старте «мусорной реформы» в 2018 году край перерабатывал менее 1% отходов, сейчас уровень утилизации достиг 28,5% при плане в 15%, а сортировке подвергают 97,9% ТКО вместо запланированных 90%.

Регион построил три современных полигона ТКО, восемь мусоросортировочных комплексов мощностью 1,1 млн т в год и четыре объекта утилизации производительностью 205 тыс. т ежегодно. Все собранные отходы поступают на 12 сортировочных линий суммарной мощностью свыше 1,6 млн т в год, что превышает ежегодный объем образования мусора — около 600 тыс. т. Сортировщики извлекают пластик, бумагу, металл и органику, снижая нагрузку на полигоны: захоронение сократилось до 73,2% против плана 92,5%. В 2025 году край получил 1 млрд руб. из федерального бюджета на экологию по постановлению правительства РФ №1039 от 10 июля.

Край ликвидировал 149 из 279 свалок, установил около 5 тыс. контейнеров для раздельного сбора, включая села, и вошел в топ-5 регионов РФ по обращению с отходами.

Александр Рябикин подчеркивает устойчивую динамику: «Последовательное развитие инфраструктуры — ключ к успеху, мы приближаемся к целям президента — 100% сортировки и не более 50% захоронения к 2030 году». В 2026 году власти наращивают мощности, закупают мусоровозы и вовлекают бизнес в переработку, чтобы вовлечь 25% отходов в оборот как вторсырье.

Станислав Маслаков