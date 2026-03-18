В удмуртском селе укрепили стены разрушающегося двухэтажного дома

В селе Уральском установили подпорки для укрепления отклонившейся стены двухэтажного кирпичного дома, чтобы предотвратить его обрушение, сообщил глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов.

«Завершена установка временного крепления отклонившегося участка стены дома в Уральском. Эксперты разрешили доступ в здание, чтобы забрать документы и вещи первой необходимости. Будет организован поквартирный доступ в сопровождении службы МЧС России и сотрудников администрации»,— написал господин Шарафутдинов.

Напомним, обрушение дома началось в ночь с 13 на 14 марта. Жильцы были эвакуированы: одна женщина переехала в маневренный фонд, остальные разместились у родственников. К концу недели ожидается заключение экспертов о пригодности здания для проживания.

Анастасия Лопатина