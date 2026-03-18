Причиной ДТП с маршруткой в Ставрополе могло стать состояние здоровья водителя

17 марта около 13 часов 20 минут на улице Куйбышева в Ставрополе произошло дорожнотранспортное происшествие с участием микроавтобуса «Газель», легкового автомобиля «Шкода» и двух припаркованных автомобилей — «КИА» и «Ниссан», сообщает ставропольская госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В результате аварии пострадал только 58летний водитель «Газели», которого доставили в городскую больницу, других участников инцидента с госпитализацией не зафиксировали. Согласно предварительным данным ГИБДД по Ставропольскому краю, водитель «Газели» двигался по внутригородскому маршруту, в салоне микроавтобуса находилось пять пассажиров, которые не пострадали. В какойто момент мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшей навстречу «Шкодой». После удара «Газель» продолжила движение и наехала на припаркованный «КИА», а затем врезалась в стоящий «Ниссан». В результате столкновения повреждения получили все три легковых автомобиля и микроавтобус, водитель иномарки и владельцы припаркованных авто отказались от госпитализации.

По версии полиции, возможной причиной аварии стало внезапное ухудшение самочувствия водителя «Газели» в момент движения. В городской больнице Ставрополя мужчине оказали экстренную медицинскую помощь, его состояние оценили как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Диагноз пока не разглашают, речь может идти о хронической сердечнососудистой или неврологической патологии, которая в момент аварии привела к потере контроля над транспортным средством. В правоохранительных органах напоминают, что в последние годы подобные инциденты с выездом на встречную полосу в регионе чаще всего связывают с усталостью, нарушениями режима работы и острой патологией у водителей.

В рамках проверки инспекторы ГИБДД и следователи собирают показания очевидцев, изучают записи с городских камер видеонаблюдения и опрашивают пассажиров «Газели». Отдельное внимание обращают на соблюдение режима работы водителя, наличие регулярных медицинских осмотров, а также на наличие сведений о хронических заболеваниях, которые могут повлиять на способность управлять транспортом. В крае отмечают, что подобные случаи усиливают давление на региональные власти и транспортные компании в части более строгого контроля за состоянием здоровья работников, задействованных в пассажирских перевозках.

Станислав Маслаков