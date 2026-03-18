В музее Василия Шукшина на Алтае создадут AR и VR экспозицию «Сельские жители»

На территории Всероссийского мемориального музея-заповедника писателя, режиссера и актера Василия Шукшина в селе Сростки появится креативное пространство под открытым небом — сквер «Сельские жители». Проект будет реализован архитектурным бюро MDVA, рассказали в правительстве Алтайского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Центральным элементом интерактивного музея станет литературная экспозиция. Это будут объемно-плоскостные скульптуры из металла, иллюстрирующие ключевые произведения Шукшина: «Двое на телеге», «Любавины» и «Я пришел дать вам волю». Кроме того, планируется воссоздать эфемерную конструкцию «Парикмахерская», в которой работала мать писателя — Мария Куксина.

«Благодаря использованию технологий дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности посетители смогут не только увидеть контуры старых построек, но и встретиться с их прошлыми обитателями»,— отметили в региональном правительстве.

Открытие интерактивного музея запланировано на 2027 год.

Как писал «Ъ-Сибирь», у музейного здания «Усадьба дома матери» в Сростках установят памятник Марии Куксиной. О начале конкурса эскизов памятника сообщило министерство культуры региона.

Михаил Кичанов